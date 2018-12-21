Арсенал знайшов свій варіант обміну на Іско

Лондонський Арсенал приєднався до переліку клубів, зацікавлених у підписанні атакувального хавбека мадридського Реала Іско.

"Каноніри" відкриті до обміну гравцями з "вершковими", повідомляє The Independent.

Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікенду

За інформацією видання, Арсенал готовий обміняти Месута Озіла на Іско. Обидва гравці мають схожі проблеми в нинішніх клубах: німець не вписується в тактичні побудовим Унаї Емері, а Іско, схоже, не входить у плани керманича Реала Сантьяго Соларі.

Раніше повідомлялося, що атакувальний хавбек Челсі Еден Азар може піти в Реал в обмін на Іско. Також упродовж тривалого часу 26-річним іспанцем цікавиться Манчестер Сіті.