Озіл може піти в оренду взимку

Лондонський Арсенал готовий відпустити атакувального півзахисника Месута Озіла до іншого клубу в зимове трансферне вікно.

"Каноніри" в січні можуть віддати 30-річного німця в оренду, стверджує The Times.

Арсенал відкритий до пропозицій щодо Озіла

За інформацією видання, оренда є одним із варіантів майбутнього Озіла. Хавбек не вписується в тактичні побудови керманича Арсенала Унаї Емері, втратив місце в основі та конфліктує з іспанським фахівцем.

Перепоною на шляху оренди до іншого клубу може стати висока зарплата гравця. Минулого року півзахисник підписав нову угоду з Арсеналом із підвищенням виплат до 350 тисяч фунтів на тиждень.

У сезоні 2018/19 Месут Озіл провів 11 матчів в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та віддав всього 1 асист.

Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікенду