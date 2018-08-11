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Емері назвав трьох гравців, які можуть покинути Арсенал

07:30 6 Читать на русском
Емері назвав трьох гравців, які можуть покинути Арсенал
Унаї Емері / фото: ФК Арсенал

Головний тренер Арсенала Унаї Емері назвав імена трьох гравців, які можуть покинути лондонський клуб.

"Команду можуть покинути тільки три футболісти: Карл Дженкінсон, Давід Оспіна і Хоель Кемпбел.

Що стосується майбутнього сезону, то ми в передчутті. Ми сповнені амбіцій добре стартувати в матчі проти діючих чемпіонів Англії.

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Щодо порівнянь з Гвардіолою? Можливо, ми почали тренувати в один і той же час, але статистично його кар'єра краща за мою, але мені подобається грати проти нього. Потрібна величезна підготовка, щоб виграти у його команд.

В Іспанії кожен матч між Барселоною і Валенсією був дуже цікавим і дуже вимогливим для мене в плані підготовки до гри", – цитує Емері Mirror.

Матч Арсенал – Манчестер Сіті відбудеться 12 серпня.

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Арсенал - Манчестер Сіті: Неділя 12 серпня 2018

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Давід Оспіна Давід Оспіна Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері Арсенал - Манчестер Сіті Карл Дженкінсон Карл Дженкінсон Хоель Кемпбел Хоель Кемпбел
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