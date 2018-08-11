Емері назвав трьох гравців, які можуть покинути Арсенал

Головний тренер Арсенала Унаї Емері назвав імена трьох гравців, які можуть покинути лондонський клуб.

"Команду можуть покинути тільки три футболісти: Карл Дженкінсон, Давід Оспіна і Хоель Кемпбел.

Що стосується майбутнього сезону, то ми в передчутті. Ми сповнені амбіцій добре стартувати в матчі проти діючих чемпіонів Англії.

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19

Щодо порівнянь з Гвардіолою? Можливо, ми почали тренувати в один і той же час, але статистично його кар'єра краща за мою, але мені подобається грати проти нього. Потрібна величезна підготовка, щоб виграти у його команд.

В Іспанії кожен матч між Барселоною і Валенсією був дуже цікавим і дуже вимогливим для мене в плані підготовки до гри", – цитує Емері Mirror.

Матч Арсенал – Манчестер Сіті відбудеться 12 серпня.

Топ-9 неочевидних прогнозів на новий сезон АПЛ