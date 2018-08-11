toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛЕСТЕР СИТИ АПЛ

Эмери назвал трех игроков, которые могут покинуть Арсенал

07:30 20 Читати українською
Эмери назвал трех игроков, которые могут покинуть Арсенал
Унаи Эмери / фото: ФК Арсенал

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери назвал имена трех игроков, которые могут покинуть лондонский клуб.

"Команду могут покинуть только три футболиста: Карл Дженкинсон, Давид Оспина и Хоэль Кэмпбелл.

Что касается будущего сезона, то мы в предвкушении. Мы полны амбиций хорошо стартовать в матче против действующих чемпионов Англии.

Самое интересное о трансферах, оценка перспектив в топ-6 и знакомство с новичками. Превью АПЛ сезона-2018/19

Что касается сравнений с Гвардиолой? Возможно, мы начали тренировать в одно и то же время, но статистически его карьера лучше моей, но мне нравится играть против него. Нужна огромная подготовка, чтобы выиграть у его команд.

В Испании каждый матч между Барселоной и Валенсией был очень интересным и очень требовательным для меня в плане подготовки к игре", – цитирует Эмери Mirror.

Матч Арсенал – Манчестер Сити состоится 12 августа.

Топ-9 неочевидных прогнозов на новый сезон АПЛ

Англия1 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Манчестер Сити: Воскресенье 12 августа 2018

Арсенал
до матча
1
дн
:
16
час
:
56
мин
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Давид Оспина Давид Оспина Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери Арсенал - Манчестер Сити Карл Дженкинсон Карл Дженкинсон Хоэль Кэмпбелл Хоэль Кэмпбелл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
26
мин
Ньюкасл
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук