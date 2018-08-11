Эмери назвал трех игроков, которые могут покинуть Арсенал

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери назвал имена трех игроков, которые могут покинуть лондонский клуб.

"Команду могут покинуть только три футболиста: Карл Дженкинсон, Давид Оспина и Хоэль Кэмпбелл.

Что касается будущего сезона, то мы в предвкушении. Мы полны амбиций хорошо стартовать в матче против действующих чемпионов Англии.

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Что касается сравнений с Гвардиолой? Возможно, мы начали тренировать в одно и то же время, но статистически его карьера лучше моей, но мне нравится играть против него. Нужна огромная подготовка, чтобы выиграть у его команд.

В Испании каждый матч между Барселоной и Валенсией был очень интересным и очень требовательным для меня в плане подготовки к игре", – цитирует Эмери Mirror.

Матч Арсенал – Манчестер Сити состоится 12 августа.

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