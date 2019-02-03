Эмери: Манчестер Сити в течение 90 минут показывал свое превосходство

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал поражение от Манчестер Сити в матче 25 тура АПЛ.

"Манчестер Сити показывал свое превосходство в течение 90 минут. Они играли на своем уровне, а мы во втором тайме продемонстрировали худшую игру, чем в первом.

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На следующей неделе новый вызов, необходимо продолжать работать и улучшаться, и думать, как надо работать, чтобы становиться лучше.

После 3:1 нелегко говорить о шансах на топ-4, но знаю, что нам нужна большая помощь", – сказал Эмери Sky Sports.

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