Майбутнє Еміліано Мартінеса в Астон Віллі опинилося під великим питанням через напружені стосунки з Унаї Емері.

Унаї Емері хоче позбутися чемпіона світу-2022 у складі збірної Аргентини. Наставник Астон Вілли, який очолив команду лише у жовтні, не розраховує на Еміліано Мартінеса через складний характер 30-річного гравця. Проблеми між ними виникали ще в Арсеналі, тому іспанський тренер прагне якомога швидше спекатися основного воротаря команди.

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Вже знайдена і довгострокова заміна. Переїхати на Вілла Парк може 31-річний голкіпер Севільї Ясін Буну, який теж провів вдалий ЧС-2022. Марокканець став одним із героїв своєї національної збірної, яка посіла 4 місце на Мундіалі.

Ціна в 40 мільйонів євро не повинна відлякати Астон Віллу, але доведеться витримати конкуренцію з Реалом, який розглядає марокканця на місце резервного кіпера, яке наразі належить Андрію Луніну. Трансфер Буну в АПЛ можуть оформити вже у зимове вікно, повідомляє Fichajes.

Еміліано Мартінес виступає за "вілланів" з 2020 року, його контракт розрахований до літа 2027-го. У сезоні АПЛ 2022/23 аргентинець зіграв 15 матчів, пропустив 18 голів.

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