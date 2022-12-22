ФІФА визначила 7 воротарів, які претендуватимуть на нагороду за підсумками 2022 року.

– Тібо Куртуа (Реал, Бельгія): виграв Лігу чемпіонів з Реалом, ставши найкращим гравцем фіналу; чемпіон Іспанії; виграв трофей Яшина від France Football.

– Домінік Ліваковіч (Динамо Загреб, Хорватія): бронзовий призер ЧС-2022; виграв для Хорватії дві серії пенальті на Мундіалі; 11 сейвами зупинив Бразилію.

– Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина): чемпіон світу; у серіях пенальті переміг Нідерланди та Францію, після чого бридко відсвяткував тріумф і просив хвилину мовчання для Мбаппе.

– Майк Меньян (Мілан, Франція): виграв чемпіонат Італії; на Мундіаль не поїхав через травму.

– Ясін Буну (Севілья, Марокко): разом зі збірною створив головну сенсацію в Катарі.

– Аліссон (Ліверпуль, Бразилія): фіналіст Ліги чемпіонів.

– Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина): взяв Бундеслігу; погано виступив на ЧС-2022; зламав ногу, катаючись на лижах.

Церемонія нагородження найкращих від ФІФА відбудеться 27 лютого 2023-го. Минулого року нагороду виграв Едуар Менді.