"Мені потрібно зрозуміти, чому Б'єлса такий божевільний. Це не божевілля, а скоріше його інтелект і унікальний стиль. Думаю, що це йде на користь гравцям і клубу. У мене є ідея, як їх можна обіграти. Я дивився гру Лідса проти Бернлі. Думаю, що у Бернлі вкрали гол. Нам потрібно знайти спосіб їм забити. Іноді здається, що це просто, але це зовсім не так.

Еллардайс вишукано познущався зі становища Арсенала

Коли граєш проти Лідса, потрібно перешкодити їм діяти авантюрно, а також знаходити слабкі місця і розломи, коли вони висуваються в атаку", – наводить слова Еллардайса Goal.

Нагадаємо, Еллардайс очолив Вест Бромвіч та вже встиг шокувати нічиєю із Ліверпулем (1:1). Матч проти Лідса Б'єлси відбудеться вже сьогодні, 29 грудня, початок о 20:00.

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