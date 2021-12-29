"Мне нужно понять, почему Бьелса такой сумасшедший. Это не безумие, а скорее его интеллект и уникальный стиль. Думаю, что это идет на пользу игрокам и клуба. У меня есть идея, как их можно обыграть. Я смотрел игру Лидса против Бернли. Думаю, что у Бернли украли гол. Нам нужно найти способ им забить. Иногда кажется, что это просто, но это совсем не так.

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Когда играешь против Лидса, нужно помешать им действовать авантюрно, а также находить слабые места и разломы, когда они выдвигаются в атаку", – приводит слова Эллардайса Goal.

Напомним, Эллардайс возглавил Вест Бромвич и уже успел шокировать ничьей с Ливерпулем (1:1). Матч против Лидса Бьелсы состоится уже сегодня, 29 декабря, начало в 20:00.

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