Яремчук покинув Бенфіку ще влітку минулого року, однак на його 9 номер досі ніхто не посягав. З наступного сезону класичну для форварда "дев'ятку" носитиме Гонсалу Рамуш, повідомляє Record з посиланням на офіційні джерела.

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Українець недовго носив 9 на спині. У перший португальський сезон Роман виступав під 15 номером, поки "дев'ятим" був Дарвін Нуньєс. На початку другого сезону Яремчук отримав бажану 9, але через п'ять матчів покинув клуб.

Рамуш – лідер нинішньої Бенфіки. За попередню кампанію він забив 27 голів у всіх турнірах і привернув увагу топ-клубів. Гонсалу сватали в Манчестер Юнайтед і Баварію за 100 мільйонів євро.

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