Яремчук покинул Бенфику еще летом прошлого года, однако на его 9 номер до сих пор никто не посягал. Со следующего сезона классическую для форварда "девятку" будет носить Гонсалу Рамуш, сообщает Record ссылаясь на официальные источники.

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Украинец недолго носил 9 на спине. В первый португальский сезон Роман выступал под 15 номером, пока "девятым" был Дарвин Нуньес. В начале второго сезона Яремчук получил желаемую 9, но спустя пять матчей покинул клуб.

Рамуш – лидер нынешней Бенфики. За предыдущую кампанию он забил 27 голов во всех турнирах и привлек внимание топ-клубов. Гонсалу сватали в Манчестер Юнайтед и Баварию за 100 миллионов евро.

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