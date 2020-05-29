Эльгера начал тренерскую карьеру в Сегунде B

"Сливочный" ответ на первое назначение Виктора Вальдеса. Бывший защитник мадридского Реала Иван Эльгера возглавил Лас Росас.
Легенда "галактикос" получил первое назначение. С нового сезона он будет главным тренером Лас Росаса, сообщает официальный сайт клуба.
Вальдес официально возглавил испанский клуб
Это первый тренерский опыт для 45-летнего Эльгеры. Он закончил тренерские курсы после завершения игровой карьеры, но сначала сосредоточился на работе на телевидении, комментируя матчи Примеры. На вынужденную паузу Лас Росас ушел в зоне вылета Сегунды B (группа 1), однако имеет шансы на сохранение прописки. В этом же дивизионе выступает дубль Реала – Кастилья.
Иван Эльгера был ведущим исполнителем мадридцев в начале 2000-х. Он провел 8 сезонов на Бернабеу и завоевал со "сливочными" 3 титула чемпиона Испании и 2 кубка Лиги чемпионов.
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