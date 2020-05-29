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Эльгера начал тренерскую карьеру в Сегунде B

09:35 24 Читати українською
Эльгера начал тренерскую карьеру в Сегунде B
Иван Эльгера / Marca

"Сливочный" ответ на первое назначение Виктора Вальдеса. Бывший защитник мадридского Реала Иван Эльгера возглавил Лас Росас.

Легенда "галактикос" получил первое назначение. С нового сезона он будет главным тренером Лас Росаса, сообщает официальный сайт клуба.

Вальдес официально возглавил испанский клуб

Это первый тренерский опыт для 45-летнего Эльгеры. Он закончил тренерские курсы после завершения игровой карьеры, но сначала сосредоточился на работе на телевидении, комментируя матчи Примеры. На вынужденную паузу Лас Росас ушел в зоне вылета Сегунды B (группа 1), однако имеет шансы на сохранение прописки. В этом же дивизионе выступает дубль Реала – Кастилья.

Иван Эльгера был ведущим исполнителем мадридцев в начале 2000-х. Он провел 8 сезонов на Бернабеу и завоевал со "сливочными" 3 титула чемпиона Испании и 2 кубка Лиги чемпионов.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Сегунда Иван Эльгера
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