В рамках недільної програми 8-го туру іспанської Прімери Ельче у рідних стінах здолав Сельту. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 8-й тур

Ельче – Сельта – 1:0

Гол: Бенедетто, 49

Еспаньйол – Реал Мадрид – початок о 17:15

Вільяреал – Бетіс – початок о 19:30

Хетафе – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Гранада – Севілья – початок о 22:00

Програму дня в іспанській Прімері відкривав поєдинок Ельче – Сельта. Загалом, перша половина зустрічі була досить нудною. Команди не завдали жодного удару у площину воріт, і пішли на перерву із нульовим рахунком на табло.

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На початку другого тайму гольова засуха перервалась – на 49-й Бенедетто вивів господарів уперед. До кінця матчу гості відчайдушно намагались відігратись, і вже на 90-й хвилині Аспас зумів зрівняти рахунок, але після перегляду VAR рефері помітив гру рукою та скасував його гол. У підсумку – мінімальна перемога Ельче.

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