В рамках воскресной программы 8-го тура испанской Примеры Эльче в родных стенах одолел Сельту. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 8-й тур

Ельче – Сельта – 1:0

Гол: Бенедетто, 49

Эспаньол – Реал Мадрид – начало в 17:15

Вильярреал – Бетис – начало в 19:30

Хетафе – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Гранада – Севилья – начало в 22:00

Программу дня в испанской Примере открывал поединок Эльче – Сельта. В общем, первая половина встречи была довольно скучной. Команды не нанесли ни одного удара в створ ворот, и ушли на перерыв с нулевым счетом на табло.

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В начале второго тайма голевая засуха прервалась – на 49-й Бенедетто вывел хозяев вперед. До конца матча гости отчаянно пытались отыграться, и уже на 90-й минуте Аспас сумел сравнять счет, но после просмотра VAR рефери заметил игру рукой и отменил его гол. В итоге – минимальная победа Эльче.

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