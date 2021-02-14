Аутсайдер Ла Ліги недовго залишався без головного тренера. Напередодні цю посаду залишив Хорхе Альмірон.

Новим наставником "біло-зелених" став Фран Ескріба, повідомляє офіційний сайт клубу. 53-річний фахівець вже працював у колективі протягом 2012-2015 років.

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У сезоні 2012/13 Ескріба вивів ельче із Сегунди в Прімеру. Також Фран має досвід роботи керманичем у Хетафе, Вільяреалі та Сельті. Свого часу працював асистентом Кіке Санчеса Флореса, а після цього пішов у вільне тренерське плавання.

Зауважимо, наразі Ельче посідає 19-те місце в Ла Лізі, на два пункти випереджаючи Уеску, яка розташувалась останньою.

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