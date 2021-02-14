Новым наставником "бело-зеленых" стал Фран Ескриба, сообщает официальный сайт клуба. 53-летний специалист уже работал в коллективе в течение 2012-2015 годов.

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В сезоне 2012/13 Ескриба вывел Эльче из Сегунды в Примеру. Также Фран имеет опыт работы в Хетафе, Вильярреале и Сельте. В свое время работал ассистентом Кике Санчеса Флореса, а затем ушел в свободное тренерское плавание.

Заметим, сейчас Эльче занимает 19-е место в Ла Лиге, на два пункта опережая Уэску, которая расположилась последней.

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