Барселона у Ла Лізі набрала крейсерський хід, вигравши усі шість матчів у новому році. Щоправда, з кубковими турнірами у каталонців була все складніше: в фіналі Суперкубка вони поступились Атлетіку, а посеред тижня команда програла перший півфінал Копа дель Рей – Севілья завдала поразки з рахунком 2:0. Попереду ж у "блаугранас" стояв матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ, тож у поєдинку з Алавесом тренерський штаб вирішив надати відпочинок деяким лідерам.

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Благо, суперник не був складним – баски йшли в одному очку від зони вильоту й виграли всього один із семи останніх матчів чемпіонату. Щоправда, у поточному сезоні віторія-гастейці прибили Реал у Мадриді й відібрали очки у Барси вдома, однак це було дуже давно.

Рональд Куман залишив у запасі Альбу, Педрі та Умтіті, якого нещадно критикують. Там же опинився і Дембеле. Натомість, в основі знайшлося місце для Трінкау, Пуча, Фірпо і дебютанта Морібо. Мінгесу повернули на правий фланг оборони, а в центрі захисту знову вийшов де Йонг. З'явився у старті і Мессі, який порівнявся з Хаві за кількістю матчів у складі Барселони – у обох легенд по 505 матчів. Наступний поєдинок виведе Ліонеля в абсолютні лідери за цим показником.

Перший тайм пройшов за цілковитого домінування Барселони. Вже на 2-й хвилині каталонці могли відкривати рахунок зусиллями Грізманна, однак його потужний постріл з меж штрафного в останню мить накрив Агіррегарібія. Ще через п'ять хвилин Мессі обійшов голкіпера Пачеко в карному майданчику, але загнав себе у гострий кут, не зумівши переграти Фернандо. Алавес відповів непоганою контратакою, яку Лукас Перес завершив ударом з правого кута карного майданчика – на щастя для господарів, екс-карпатівець запустив м'яч у небо.

Після цього в поєдинку наступила певна розрядка, однак ближче до останньої третини першого тайму команди стали діяти агресивніше. Перший хід зробив Алавес: на 28-й хвилині тер Штеген вибив подачу Мендеса прямо на Батталью, а той вистрілив з лету метрів з 22-х – Марк-Андре виручив Барсу! Відповідь "блаугранас" виявилась вбивчою: Мінгеса прострілив з правого флангу, м'яч пройшов через весь штрафний на лівий край, де стояв Морібо – дебютант же замість удару викотив м'яч на Трінкау. Франсішку у дотик поцілив у лівий нижній кут. 1:0!

Ще за шість хвилин господарі могли подвоїти перевагу, однак Трінкау запоров вихід віч-на-віч з Пачеко, та ще й в офсайд заліз. На 36-й же Барса відсвяткувала друге взяття воріт: Бускетс шикарною передачею вивів Грізманна один на один з голкіпером, якому вдалося парирувати удар Антуана – на добиванні ж опинився Мессі. Втім, арбітри скасували гол Ліонеля через офсайд.

Алавес відповів атакою з відскоком на Лукаса в штрафному, але удар колишнього лідера Карпат встиг заблокувати Лангле. Барса ж покарала суперника за зухвалість у фірмовому стилі: Мессі на 45+1-й хвилині змістився з правого флангу і метрів з 22-х вистрілив у дальній кут – м'яч рикошетом від стійки влетів у ворота! 2:0! Це вже була серйозна заявка на перемогу.

У перерві Рональд Куман замінив Бускетса на Умтіті, перевівши де Йонга в опорну зону. Абелардо Фернандес, своєю чергою, кинив у бій Лагардію та Ріоху. Баски пішли у атаку й ледь не відквитали один гол вже на 47-й хвилині – це Лукас Перес увірвався в штрафний і пробив над воротами з лівого кута воротарського. Ще через дев'ять хвилин Лукас отримав черговий шанс, вистріливши метрів з 20-ти у напрямі дальньої дев'ятки. Вийшло неточно, але Барса висновків не зробила. Зрештою, каталонців покарали за розслабленість: Ріоха на 57-й хвилині перехопив поперечний пас Морібо, втік від Лангле, обійшов Умтіті та завдав удару під ближню стійку – 2:1!

Цей гол змусив "блаугранас" протверезіти. Каталонці швидко повернули ініціативу й почали створювати реальні моменти, а Алавес не міг навіть центр поля перейти. На 60-й хвилині Мессі зі штрафного пробив у правий кут (Пачеко спіймав м'яч), Трінкау на 62-й отримав геніальний пас від Лео й програв Пачеко вихід віч-на-віч, а на 64-й Ліонель вистрілив з лінії карного майданчика повз дальню стійку. Ще за дві хвилини ефектний обіграш Грізманна з Мессі завершився ударом Антуана з лівого краю – м'яч пройшов у сантиметрах від правого кута. За таке марнотратство Алавес ледь не покарав на 70-й, коли Ріоха прострілив під замикання Хоселу, однак Умтіті встиг заблокувати передачу під фактичний гол.

Зрештою, сталося те, що мало статись. На 74-й хвилин Барселона забила втретє: Мессі вийшов віч-на-віч з Пачеко, той знову виграв рандеву у нападника, але на добиванні опинився Трінкау – 3:1. Після цього Алавес поплив, почавши ковтати не моменти, а одразу голи. Вже через хвилину після третього голу Мессі фантастичним ударом з дистанції спрямував м'яч у ліву дев'ятку, а на 80-й Грізманн прострілив під замикання Фірпо з метру в порожні ворота – 5:1. На 89-й же Трінкау отримав пас від Лео й розстріляв ворота Пачеко, але хет-трик оформити не дав лайнсмен. Офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгром Алавеса з рахунком 5:1.

Таким чином, Барселона набрала 46 очок, повернувшись на другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, однак у Реала стільки ж залікових балів – каталонці попереду завдяки кращій різниці голів. Алавес, маючи в активі 22 пункти, поки що тримається на шістнадцятій сходинці. Від зони вильоту басків відділяє всього одне очко.

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