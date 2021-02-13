Чергова відставка сталася в іспанській Ла Лізі. Керівництво Ельче після 23-го туру вказало на двері Хорхе Альмірону.

49-річний фахівець звільнений з посади, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сельта впевнено перемогла Ельче

Останнім для Альмірона матчем у статусі керманича Ельче став поєдинок проти Сельти. "Зелено-смугасті" без шансів поступилися (1:3) і не змогли покинути зону вильоту. Наразі Ельче посідає 19-те місце в Прімері, відстаючи від рятівної позиції на два пункти.

Хорхе Альмірон очолив іспанський клуб щойно в серпні 2020-го. До цього аргентинець працював на батьківщині, у Мексиці, Колумбії та Саудівський Аравії. Найбільший успіх Альмірона-тренера – чемпіонський титул із аргентинським Ланусом у 2016 році.

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