Найгірша команда Ла Ліги – Ельче – сподівалась нарешті здобути дебютну перемогу в сезоні, однак пропустила першою. Авіла, після подачі Бархи у штрафний, головою пробив під поперечину і м'яч рикошетом від конструкції воріт влетів у сітку. Одразу по перерві гості зіграли рукою у власному штрафному і арбітр під тиском "зелено-смугастих" пішов переглядати VAR. Вирок був невтішним для господарів – пенальті не призначили.

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По перерві Ельче вирівняв гру, а в певних компонентах взагалі солідно переважав суперника. Це, зрештою, вилилось в гол в середині другого тайму. Та попри всі зусилля, завоювати три очки підопічним Пабло Мачіна не вдалось. Шість пунктів після 18-ти турів – врятуватися від вильоту Ельче буде ой як складно.

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