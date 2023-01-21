Чемпіонат Іспанії 2022/23, 18-й тур

Райо Вальєкано – Реал Сосьєдад – 0:2

Голи: Сьорлот, 15, Мугуруса, 36

Еспаньйол – Бетіс – початок о 17:15

Атлетіко – Вальядолід – початок о 19:30

Севілья – Кадіс – початок о 22:00

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок у Мадриді, де Райо Вальєкано приймав Реал Сосьєдад. У випадку перемоги господарі могли піднятись в зону ЛЧ, але баски швидко повернули їх з небес не землю. Вже на 15-й хвилині Сьорлот вивів гостей уперед, а на 36-й Мугуруса подвоїв перевагу "чуррі-урдін"/

Райо так і не відігрався. Підопічні Іманола Альгуасіла набрал 38 очок і наздогнали в турнірній таблиці Реал, а Сьорлот оформив рекорд. Александр став п'ятим футболістом Сосьєдада у ХХІ столітті, якому вдалося забити у п'яти поспыль матчах Ла Ліги (після Ковачевіча, Грізманна, Ісака та Оярсабаля).