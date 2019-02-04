Мессі не відпочиває: хто відіграв найбільше хвилин у топ-5 лігах Європи за останні 5 років

Статистичний портал CIES Football Observatory назвав футболістів з провідних першостей, які найбільше перебували на полі за останні 5 років.

Серед голкіперів першу сходинку посідає страж воріт міланського Інтера Самір Хандановіч. Починаючи з 1 січня 2014 року словенець відіграв 17 тисяч 10 хвилин. У топ-5 також входять Антоні Лопеш (Ліон, 16 560), Андреа Консіглі (Сассуоло, 16 552), Давід Де Хеа (16 544) та Бенуа Костіль (Бордо, 16 470).

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Захисник Челсі Сесар Аспілікуета – перший серед усіх польових футболістів провідних першостей Європи. Іспанець, який може закрити майже усі позиції в обороні, набігав 16 тисяч 99 хвилин. Серед захисників йому на п'яти наступають поляк з Монако Каміл Глік (15 754) та бразильський центрбек Болоньї Даніло Ларанжейра (15 613). До п'ятірки найкращих входять ще два іспанці – Маріо Гаспар (14 901) і Хонні Кастро (14 823).

Іспанська гегемонія спостерігається також у середній лінії. Капітан Валенсії Дані Парехо (15 217) зовсім трохи випереджає зірку Тоттенхема Крістіана Еріксена (15 174). На третій позиції у списку хавбеків – лідер Атлетіко Коке (14 696), якого переслідують італієць Марко Пароло (14 691) та та сенегалець Ідрісса Гуйє (14 655).

"Перегони" форвардів очолює жива легенда Барселони Ліонель Мессі. За останні п'ять років аргентинець перебував на полі 15 тисяч 197 хвилин. Чимало іспанських ЗМІ саме втомою пояснюють недавню м'язову травму Лео, який ризикує пропустити Ель Класіко в рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії. Зовсім трохи Мессі поступається вінгер Наполі Хосе Кальєхон (15 129). Майже нога в ногу йдуть Ромелу Лукаку (14 741), Луїс Суарес (14 515) та Антуан Грізманн (14 408).

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