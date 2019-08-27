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Дружина легендарного Каніджі звинуватила його у співмешканні з повією, яка дає йому наркотики

12:02 227 Читать на русском
Дружина легендарного Каніджі звинуватила його у співмешканні з повією, яка дає йому наркотики
Клаудіо Каніджа у Рейнджерс / Evening Standard

Дружина колишнього футболіста збірної Аргентини Клаудіо Каніджі зробила гучну заяву щодо способу життя свого чоловіка.

"Я і Клаудіо не розлучені, ми не подавали на розлучення. Річ у тім, що він живе з наркозалежною повією, яка цілими днями тримає його під впливом наркотиків. Вони обидва опиняться у в'язниці. Я не піду туди, де вони живуть. Забудьте про це, цього не станеться. Я планую звернутися до адвокатів. Я прожила разом з ним 33 роки", – сказала Маріана Нанніс The Sun.

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Також жінка розповіла, як втратила дитину через необачливість і жорстокість колишньої зірки "альбіселестес".

"Він грубо запхав мене в машину, коли я була на третьому місяці вагітності. На наступний день мені робили масаж, і я побачила, що по моїх ногах тече кров. Я схопила рушник і кинулася в клініку. Але коли зателефонувала Клаудіо і розповіла, що сталося, він заявив, що я завжди вдаю із себе жертву. Він убив мою дитину", – додала дружина аргентинця.

Сам Каніджа вже встиг спростувати інформацію і жорстко відповів Маріані.

"Маріану потрібно терміново доставити до психіатра. Вона не при своєму розумі. Я не хочу цього, але це мій обов'язок. Вона зійшла з розуму вже досить давно", – сказав колишній партнер Дієго Марадони.

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