Екс-зірці Барселони влаштували королівську презентацію – він прилетів на гелікоптері, їздив по полю на коні
Колишній півзахисник Барселони, Ювентуса та Інтера Артуро Відаль відчув себе королем під час презентації в Чилі.
Екс-зірка Барселони перебував у статусі вільного агента. Артуро Відаль ухвалив рішення приєднатися до свого першого клубу Коло-Коло.
Колишня зірка Барселони повернувся у рідний клуб через 17 років після відходу
На стадіоні відбувався виступ чилійських зірок, а кульмінацією вечора стала поява Відаля на гелікоптері перед 35 тисячною публікою. Потім Артуро пересів на коня, вбравшись у королівський одяг. В руках у півзахисника був меч, а на голові корона. Вболівальники Коло-Коло бурхливо вітали гравця, вигукуючи: "Оле, оле, оле, Відаль, Відаль".
Нагадаємо, що у своїй кар'єрі чилієць встиг пограти за Барселону, Інтер, Ювентус та Баварію. Він виграв безліч трофеїв. Тричі Відаль здобував титул чемпіона Німеччини, п'ять разів ставав чемпіоном Італії.