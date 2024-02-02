Колишній півзахисник Барселони, Ювентуса та Інтера Артуро Відаль відчув себе королем під час презентації в Чилі.

Екс-зірка Барселони перебував у статусі вільного агента. Артуро Відаль ухвалив рішення приєднатися до свого першого клубу Коло-Коло.

Колишня зірка Барселони повернувся у рідний клуб через 17 років після відходу

На стадіоні відбувався виступ чилійських зірок, а кульмінацією вечора стала поява Відаля на гелікоптері перед 35 тисячною публікою. Потім Артуро пересів на коня, вбравшись у королівський одяг. В руках у півзахисника був меч, а на голові корона. Вболівальники Коло-Коло бурхливо вітали гравця, вигукуючи: "Оле, оле, оле, Відаль, Відаль".

Нагадаємо, що у своїй кар'єрі чилієць встиг пограти за Барселону, Інтер, Ювентус та Баварію. Він виграв безліч трофеїв. Тричі Відаль здобував титул чемпіона Німеччини, п'ять разів ставав чемпіоном Італії.

Pero sigo siendo el REY pic.twitter.com/YG5NvikY8s — Colo-Colo (@ColoColo) February 2, 2024