Прес-служба Коло-Коло повідомила про трансфер 36-річного гравця. Артуро Відаль приєднався до чилійської команди на правах вільного агента. Термін угоди сторони не розкрили, але за даними Transfermarkt, контракт буде діяти рік.

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Артуро Відаль – вихованець Коло-Коло. За першу команду він дебютував у 2006 році, а потім перейшов до німецького Байєра. В Європі півзахисник встиг пограти за Баварію, Ювентус, Барселону та Інтер. У складі цих клубів він виграв безліч трофеїв, зокрема п'ять разів здобував титул чемпіона Італії, тричі чемпіона Німеччини, а також вигравав Ла Лігу.

Останнім клубом Відаля був бразильський Атлетіко Паранаенсе, за який Артуро зіграв лише в дев'ятьох матчах.

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