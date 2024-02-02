Бывший полузащитник Барселоны, Ювентуса и Интера Артуро Видаль почувствовал себя королем во время презентации в Чили.

Экс-звезда Барселоны находился в статусе свободного агента. Артуро Видаль принял решение присоединиться к своему первому клубу Коло-Коло.

Бывшая звезда Барселоны вернулся в родной клуб спустя 17 лет после ухода

На стадионе проходило выступление чилийских звезд, а кульминацией вечера стало появление Видаля на вертолете перед 35 тысячной публикой. Затем Артуро пересел на коня, нарядившись в королевскую одежду. В руках у полузащитника был меч, а на голове корона. Болельщики Коло-Коло бурно приветствовали игрока, выкрикивая: "Оле, оле, оле, оле, Видаль, Видаль".

Напомним, что в своей карьере чилиец успел поиграть за Барселону, Интер, Ювентус и Баварию. Он выиграл множество трофеев. Трижды Видаль завоевывал титул чемпиона Германии, пять раз становился чемпионом Италии.

Pero sigo siendo el REY pic.twitter.com/YG5NvikY8s — Colo-Colo (@ColoColo) February 2, 2024