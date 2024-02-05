Бернард повернеться в Атлетіко Мінейро через 11 років, інформує офіційний сайт бразильського клубу. Щойно влітку його контракт із Панатінаїкосом завершиться, 31-річний нападник опиниться в Бразилії.

Екс-зірка Шахтаря може повернутися в Бразилію – за рекордсмена УПЛ змагаються два клуби

Оскільки влітку Бернард стане вільним агентом, він скористався правом підписати попередній контракт із новим клубом. Угода з Атлетіко Мінейро розрахована до 2027 року. "Одного разу я сказав, що хотів би повернутися додому, і ось тепер це станеться. Я скоро приїду, щоб одягти вашу футболку. Не можу дочекатися, коли знову зіграю на MRV-Арені за вашої підтримки", – звернувся Бернард до вболівальників.

У 2013 році бразилець покинув Атлетіко Мінейро після перемоги в Кубку Лібертадорес. Він перейшов у Шахтар, але в Україні слави не здобув. Після цього періоду кар'єри Бернард захищав кольори Евертона, Шарджі і Панатінаїкоса. На його рахунку 14 матчів у складі збірної Бразилії (1 гол).