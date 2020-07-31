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"Не можна спочивати на лаврах": Гасперіні очікує від Аталанти ударного завершення Серії А і вже думає про Лігу чемпіонів

21:06 - Читать на русском
"Не можна спочивати на лаврах": Гасперіні очікує від Аталанти ударного завершення Серії А і вже думає про Лігу чемпіонів
Джан П'єро Гасперіні / Сайт Аталанти

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні закликав команду серйозно підійти до останнього туру Серії А проти Інтера.

 

"Це була дуже складна кампанія для всіх, особливо для гравців, і всі ми готові завершити її на високому рівні. Матч проти Інтера в Серії А, Ліга чемпіонів проти ПСЖ – дуже важливі поєдинки. Ми хочемо добре проявити себе в Європі, а внутрішній чемпіонат повинні сприймати не як відпочинок, а як можливість підготуватися краще.

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Ми досягли стабільних результатів, встановили нові клубні рекорди, тому важко сказати, що Аталанта не проявила свого повного потенціалу. Проте у футболі не можна спочивати на лаврах. Ми повинні зосередитись на тому, щоб перемогти Інтер, адже фінішувати другими було б престижним результатом. Також настав час подумати про ПСЖ. Спочатку ми відпочинемо кілька днів, а потім почнемо готуватися до матчу Ліги чемпіонів", – наводить слова Гасперіні Football-italia.

Нагадаємо, матч Аталанта – Інтер відбудеться 1 серпня. Команді Маліновського для "срібла" потрібна виключно перемога, а вже 12 серпня доведеться зустрітись з ПСЖ в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Італія Аталанта - Інтер Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні
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