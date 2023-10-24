Колишній нападник збірної Іспанії, відомий насамперед виступами Севілью та Спортінг, у своїх соцмережах оголосив про завершення кар'єри у віці 35 років.

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"Я хочу подякувати своїй сім'ї та всім, хто супроводжував мене в досвіді, який я отримав. По-перше, команді мого життя, Севільї, за те, що вона дала мені можливість рости як гравець, як особистість, і за те, що навчила мене того, чого ми всі хочемо: вигравати титули. Є ще один дуже особливий клуб, мій улюблений Спортінг, який прийняв мене так, ніби я був удома.

У такий день, як сьогодні, я дебютував у віці 16 років, і майже через два десятиліття поставив крапку на одному з найпрекрасніших етапів свого життя, який перевершив усі мої очікування та мрії, як хлопчика з Альбокса", – написав в соцмережах іспанець.

Дієго Капель – вихованець Барселони та Севільї. З "червоно-білими" він двічі вигравав Кубок УЄФА, а також Суперкубок та Кубок Іспанії. У складі Спортінга Капель здобував Кубок та Суперкубок Португалії.

За збірну Іспанії Дієго почав виступати на молодіжному рівні. Він двічі ставав чемпіоном Європи з національною командою – спочатку з U19, а потім з U21. А ось за головну збірну він зіграв лише у двох матчах.

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