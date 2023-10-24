"Це життєво важливий матч, це ключові моменти для досягнення мети виходу з групи. Шахтар важкий, динамічний та сильний суперник. Вони не бояться, грають із задоволенням в атаці. Ми проаналізували їх, але якщо думати, що матч буде легкий, то є шанс програти.

"Перемога над Шахтарем буде додатковою мотивацією": форвард Барселони впевнений в силах команди

Чигринський? Це був важкий час для нього, але в мене залишилися чудові спогади про нього в Барселоні. Загалом у Шахтаря важка ситуація. Багато днів без сім'ї, далеко від дому. Тепер командою керує Даріо Срна. Він легенда, я добре його знаю. Захоплююся ним та поважаю. У Шахтаря є чудові футболісти. Вони не дуже відомі гравці, але мають гарний технічний рівень. Нас вони здивували.

Щодо травм? Не всі відновилися, тому їх немає в заявці. Це не ідеальний склад, але ми тут не для того, щоб скаржитися. Ми повинні вдосконалюватися та перемогти. У заявці є 12 вихованців. Я дуже пишаюся цим поколінням. Я переконаний, що ми побачимо велику Барселону.

Я не думаю, що настав час спробувати щось нове, або робити дивні речі. Ми повинні бути практичними та показати нашу особистість. Ми не будемо робити зміни, а просто підемо нашим шляхом", – цитує наставника каталонців Marca.

Нагадаємо, що зустріч Барселони та Шахтаря в Лізі чемпіонів запланована на 25 жовтня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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