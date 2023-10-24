Бывший нападающий сборной Испании, известный прежде всего выступлениями Севилью и Спортинг, в своих соцсетях объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

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"Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто сопровождал меня в опыте, который я получил. Во-первых, команду моей жизни, Севилью, за то, что она дала мне возможность расти как игрок, как личность, и за то, что научила меня тому, чего мы все хотим: выигрывать титулы. Есть еще один очень особенный клуб, мой любимый Спортинг, который принял меня так, будто я был дома.

В такой день, как сегодня, я дебютировал в возрасте 16 лет, и почти через два десятилетия поставил точку на одном из самых прекрасных этапов своей жизни, который превзошел все мои ожидания и мечты, как мальчика из Альбокса", – написал в соцсетях испанец.

Диего Капель – воспитанник Барселоны и Севильи. С "красно-белыми" он дважды выигрывал Кубок УЕФА, а также Суперкубок и Кубок Испании. В составе Спортинга Капель завоевывал Кубок и Суперкубок Португалии.

За сборную Испании Диего начал выступать на молодежном уровне. Он дважды становился чемпионом Европы с национальной командой – сначала с U19, а затем с U21. А вот за главную сборную он сыграл лишь в двух матчах.

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