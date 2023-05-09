Депортіво, який виступає в Сегунді Б, минулого вікенду зустрічався з Алькорконом. Поєдинок завершився травмою для провідного бомбардира команди Лукаса Переса.

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Нападник у верховій боротьбі за м'яч зіткнувся зі суперником. Удар був настільки сильний, що Перес отримав перелом виличної дуги. В понеділок, 8 травня, нападника успішно прооперували. Термін відновлення після щелепної травми становить від 10 днів до двох тижнів. Перес стільки проводити на лікарняному не збирається. Як повідомляє AS, нападник планує зіграти вже в наступному турі, який відбудеться 14 травня. Він повернувся до тренувань всього через 12 годин після операції.

Нагадаємо, що Лукас Перес провів 60 матчів у складі Карпат. За львівську команду він забив 15 голів. У 2013 році нападник перейшов до київського Динамо, але через конфлікт з Блохіним не зіграв жодного матчу.

Наразі Перес з Депортіво бореться за вихід в Сегунду. Його команда посідає четверте місце, відстаючи від лідера турнірної таблиці на п'ять балів. Зазначимо, що за Депортіво також виступає українець Орест Лебеденко.



Lucas Pérez @LP10oficial será operado logo do golpe sufrido no maxilar na última xogada do partido de onte



Agarda estar para o partido do @Linares_Dptvo a vindeira semana pic.twitter.com/qaHZm3MqjF — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) May 7, 2023

Lucas Pérez, operado con éxito de una fractura en el arco cigomático malar.



El delantero ha tranquilizado a la afición: "No será una lesión de larga duración". pic.twitter.com/e2CazgEmxd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

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