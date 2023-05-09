Екс-зірка УПЛ зазнав моторошної травми щелепи – дивовижне повернення через 12 годин після операції
Нападник Депортіво Лукас Перес швидко відновлюється після травми.
Депортіво, який виступає в Сегунді Б, минулого вікенду зустрічався з Алькорконом. Поєдинок завершився травмою для провідного бомбардира команди Лукаса Переса.
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Нападник у верховій боротьбі за м'яч зіткнувся зі суперником. Удар був настільки сильний, що Перес отримав перелом виличної дуги. В понеділок, 8 травня, нападника успішно прооперували. Термін відновлення після щелепної травми становить від 10 днів до двох тижнів. Перес стільки проводити на лікарняному не збирається. Як повідомляє AS, нападник планує зіграти вже в наступному турі, який відбудеться 14 травня. Він повернувся до тренувань всього через 12 годин після операції.
Нагадаємо, що Лукас Перес провів 60 матчів у складі Карпат. За львівську команду він забив 15 голів. У 2013 році нападник перейшов до київського Динамо, але через конфлікт з Блохіним не зіграв жодного матчу.
Наразі Перес з Депортіво бореться за вихід в Сегунду. Його команда посідає четверте місце, відстаючи від лідера турнірної таблиці на п'ять балів. Зазначимо, що за Депортіво також виступає українець Орест Лебеденко.
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