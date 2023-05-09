Депортиво, выступающий в Сегунди Б, в прошлый уикенд встречался с Алькорконом. Поединок завершился травмой для ведущего бомбардира команды Лукаса Переса.

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Нападающий в верховой борьбе за мяч столкнулся с игроком Алькоркона. Удар противника был настолько силен, что Перес получил перелом скуловой дуги. В понедельник, 8 мая, нападающего успешно прооперировали. Срок обновления после челюстной травмы составляет от 10 дней до двух недель. Перес столько проводить на больничном не собирается. Как сообщает AS, нападающий планирует сыграть уже в следующем туре, который состоится 14 мая. Он уже вернулся к тренировкам всего через 12 часов после операции.

Напомним, что Лукас Перес провел 60 матчей в составе Карпат. За львовскую команду он забил 15 голов. В 2013 году нападающий перешел в киевское Динамо, но из-за конфликта с Блохиным не сыграл ни одного матча.

Пока Перес с Депортиво борется за выход в Сегунду. Его команда занимает четвертое место, отставая от лидера турнирной таблицы на пять баллов. Отметим, что в Депортиво также выступает украинец Орест Лебеденко.



Lucas Pérez @LP10oficial será operado logo do golpe sufrido no maxilar na última xogada do partido de onte



Agarda estar para o partido do @Linares_Dptvo a vindeira semana pic.twitter.com/qaHZm3MqjF — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) May 7, 2023

Lucas Pérez, operado con éxito de una fractura en el arco cigomático malar.



El delantero ha tranquilizado a la afición: "No será una lesión de larga duración". pic.twitter.com/e2CazgEmxd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

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