Агрентинський форвард Гонсало Ігуаїн дебютував за Інтер Маямі у матчі МЛС.

Команда Девіда Бекхема зустрічалася з одним із лідерів першості – Філадельфією. Фаворит здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0, а один із голів у свій актив записав колишній хавбек донецького Шахтаря Ілсінью.

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Звітна гра стала першою для нападника Інтера Гонсало Ігуаїна. Аргентинець мав шанс відзначити дебют забитим м'ячем, але дуже невдало виконав удар з пенальті. Гравці Філадельфії емоційно відреагували на цей промах, що не сподобалося Ігуаїну. Форвард накинувся на одного із опонентів, спровокувавши невелику сутичку.

Додамо, що після 14 зіграних матчів Інтер посідає передостаннє місце у турнірній таблиці Східної конференції, а Філадельфія на 2 очки відстає від лідера.

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