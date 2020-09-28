Хавбек каталонців Філіппе Коутінью дивує вболівальників не лише під час протистояння з суперниками.

Філіппе Коутінью запам'ятався у поєдинку Барселона – Вільяреал, хоч і не відзначився забитим м'ячем (у його активі лише асист).

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В одному з ігрових епізодів рефері став на шляху бразильця. Філіппе не розгубився та ефектним фінтом прокинув м'яч поміж ніг арбітру. Одразу після цього він ще й уникнув підкату від гравця Вільяреала.

До слова, Барселона здобула перемогу над "жовтою субмариною" у першому матчі сезону Ла Ліги (4:0).

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