Команда Дэвида Бекхэма встречалась с одним из лидеров первенства – Филадельфией. Фаворит одержал убедительную победу со счетом 3:0, а один из голов в свой актив записал бывший хавбек донецкого Шахтера Илсиньо.

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Отчетная игра стала первой для нападающего Интера Гонсало Игуаина. Аргентинец имел шанс отметить дебют забитым мячом, но очень неудачно исполнил удар с пенальти. Игроки Филадельфии эмоционально отреагировали на этот промах, что не понравилось Игуаину. Форвард набросился на одного из оппонентов, спровоцировав небольшую стычку.

Добавим, что после 14 сыгранных матчей Интер занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, а Филадельфия на 2 очка отстает от лидера.

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