Екс-зірка Шахтаря врятував від поразки, забивши на 90+9, колишній гравець Динамо був вилучений – відео гола
Інтернасьйонал розійшовся миром з Корінтіансом (2:2), а Луїс Адріано врятував свою команду від поразки.
Чемпіонат Бразилії 2023, 18-й тур
Інтернасьйонал – Корінтіанс – 2:2
Голи: Бруну Енріке, 18, Луїс Адріано, 90+9 – Ренато Аугусто, 13, Фабіо Сантос, 86, (пен.)
У першому таймі команди обмінялись голами Ренато Аугусто та Бруну Енріке, а під кінець гри Фабіо Сантос вивів Корінтіанс вперед.
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Інтернасьйонал мав небагато часу, аби відігратись, але екс-хавбек Динамо Карлос Де Пена отримав другу жовту в компенсований час. Втім, це теж не завадило зрівняти рахунок – Луїс Адріано на 90+9 у красивому стрибку замкнув навіс Еннера Валенсії.
Таким чином, Інтернасьйонал набрав 24 очки та розташувався на 10 місці, а Корінтіанс з 20 пунктами залишився чотирнадцятим.
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