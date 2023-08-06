Інтернасьйонал розійшовся миром з Корінтіансом (2:2), а Луїс Адріано врятував свою команду від поразки.

Чемпіонат Бразилії 2023, 18-й тур

Інтернасьйонал – Корінтіанс – 2:2

Голи: Бруну Енріке, 18, Луїс Адріано, 90+9 – Ренато Аугусто, 13, Фабіо Сантос, 86, (пен.)

У першому таймі команди обмінялись голами Ренато Аугусто та Бруну Енріке, а під кінець гри Фабіо Сантос вивів Корінтіанс вперед.

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Інтернасьйонал мав небагато часу, аби відігратись, але екс-хавбек Динамо Карлос Де Пена отримав другу жовту в компенсований час. Втім, це теж не завадило зрівняти рахунок – Луїс Адріано на 90+9 у красивому стрибку замкнув навіс Еннера Валенсії.

Таким чином, Інтернасьйонал набрав 24 очки та розташувався на 10 місці, а Корінтіанс з 20 пунктами залишився чотирнадцятим.

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