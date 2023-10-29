Бразилець влітку покинув Манчестер Юнайтед і перебрався до чемпіонату Туреччини. З Фенербахче Фред підписав контракт на чотири роки. Втім, як повідомляє The Sun, півзахисник може не відпрацювати до кінця свою угоду, оскільки є варіант з поверненням в Англію.

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Ньюкасл отримав сумні новини щодо Сандро Тоналі, якого дискваліфікували на 10 місяців через порушення правил про ставки. "Сорокам" тепер необхідно знайти заміну італійцю. Керівництво англійського клубу сподівається залучити гравця, який має досвід виступів в АПЛ. Саме через цей факт Ньюкасл звернув свою увагу на Фреда, за плечима якого 139 матчів за Манчестер Юнайтед.

"Сорокам" буде складно оформити трансфер, бо бразилець прекрасно розпочав виступати за Фенербахче і став одним із лідерів. В поточному сезоні він зіграв у 13 матчах, в яких оформив п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Фред перебрався в Манчестер Юнайтед з Шахтаря. У складі донецького клубу він зіграв у 155 матчах, оформивши 15+15 за системою гол+пас.

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