Півзахисник Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі матиме час для лікування від своєї ігрової залежності.

Зірковий хавбек отримав дискваліфікацію на 10 місяців. Також він повинен пройти 8-місячний курс лікування від ігрової залежності та здійснити 16 публічних виступів щодо цієї проблеми. Інформацію підтвердив президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна, якого цитує Football Italia.

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Тоналі став одним з найгучніших фігурантів ігрового скандалу, який спалахнув в Італії. 23-річний півзахисник надто захопився азартними іграми, дійшло навіть до ставок на матчі власних команд. На щастя, вони не мали ознак договірних. Сандро покірно погодився на співпрацю зі слідством, що допомогло уникнути значно тривалішого покарання. Схожа історія трапилася з хавбеком Ювентуса Ніколо Фаджіолі, якого забанили на 7 місяців. Розслідування щодо інших футболістів триває.

Орієнтовно Тоналі зможе повернутися до офіційних матчів у серпні-вересні наступного року. Це означає, що півзахисник точно не допоможе збірній Італії у вирішальному поєдинку відбору Євро-2024 проти України і не зіграє у фінальній стадії, якщо "Скуадра" туди проб'ється. Ньюкасл також кусає лікті – лише влітку "сороки" заплатили Мілану за Тоналі 70 млн євро, а той "віддячив" 12 матчами і одним голом.

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