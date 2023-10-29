Бразилец летом покинул Манчестер Юнайтед и перебрался в чемпионат Турции. С Фенербахче Фред подписал контракт на четыре года. Впрочем, как сообщает The Sun, полузащитник может не отработать до конца свое соглашение, поскольку есть вариант с возвращением в Англию.

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Ньюкасл получил печальные новости относительно Сандро Тонали, которого дисквалифицировали на 10 месяцев из-за нарушения правил о ставках. "Сорокам" теперь необходимо найти замену итальянцу. Руководство английского клуба надеется привлечь игрока, который имеет опыт выступлений в АПЛ. Именно из-за этого факта Ньюкасл обратил свое внимание на Фреда, за плечами которого 139 матчей за Манчестер Юнайтед.

"Сорокам" будет сложно оформить трансфер, потому что бразилец прекрасно начал выступать за Фенербахче и стал одним из лидеров. В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых оформил пять результативных передач.

Напомним, что Фред перебрался в Манчестер Юнайтед из Шахтера. В составе донецкого клуба он сыграл в 155 матчах, оформив 15+15 по системе гол+пас.

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