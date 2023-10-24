Колишній футболіст Шахтаря був одним із найбільш високооплачуваних гравців МЛС, де заробляв 4,5 млн євро на рік. Втім, зірки із величезною зарплатою не допомогли Лос-Анджелес Гелаксі, який завершив регулярний сезон на передостанньому місці.

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Контракт Дугласа Кости розрахований до кінця року, тож він покине клуб у статусі вільного агента. Втім, без роботи 33-річний бразилець не залишиться. За інформацією Фабріціо Романо, зацікавленість у підписанні гравця вже проявляють клуби Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Коста перебрався в Лос-Анджелес Гелаксі влітку 2022 року. Відтоді Дуглас зіграв у США 51 матч, записавши у свій актив 8 голів та 8 результативних передач.

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