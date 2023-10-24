Екс-зірка Шахтаря покине один з найгірших клубів МЛС – Саудівська Аравія готує пропозицію
Бразильський вінгер Дуглас Коста готується до зміни клубу, але має шанс зберегти рівень доходів.
Колишній футболіст Шахтаря був одним із найбільш високооплачуваних гравців МЛС, де заробляв 4,5 млн євро на рік. Втім, зірки із величезною зарплатою не допомогли Лос-Анджелес Гелаксі, який завершив регулярний сезон на передостанньому місці.
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Контракт Дугласа Кости розрахований до кінця року, тож він покине клуб у статусі вільного агента. Втім, без роботи 33-річний бразилець не залишиться. За інформацією Фабріціо Романо, зацікавленість у підписанні гравця вже проявляють клуби Саудівської Аравії.
Нагадаємо, Коста перебрався в Лос-Анджелес Гелаксі влітку 2022 року. Відтоді Дуглас зіграв у США 51 матч, записавши у свій актив 8 голів та 8 результативних передач.
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