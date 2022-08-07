Екс-зірка Шахтаря може повернутись до Європи – найдорожчий трансфер "гірників" обирає між двома клубами
Екс-хавбек Шахтаря Бернард знову може виступати у Європі.
Бразилець зацікавив грецький ПАОК та турецький Галатасарай, які хочуть його підписати вже цього літа, повідомляє Sabah.
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Наразі греки є фаворитами у боротьбі за Бернарда, хоча Галатасарай має намір до останнього боротись за гравця. Шарджа не проти розпрощатись із футболістом.
До слова, Бернард у цьому сезоні вже взяв участь у 5 поєдинках, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом. За Шахтар бразилець виступав з 2013 по 2018 роки, провівши за "гірників" 156 поєдинків та відзначившись 28 голами і 35 асистами.
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