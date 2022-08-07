Экс-хавбек Шахтера Бернард снова может выступать в Европе.

Бразилец заинтересовал греческий ПАОК и турецкий Галатасарай, которые хотят его подписать уже этим летом, сообщает Sabah.

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Пока греки являются фаворитами в борьбе за Бернарда, хотя Галатасарай намерен до последнего бороться за игрока. Шарджа не прочь расстаться с футболистом.

К слову, Бернард в этом сезоне уже принял участие в 5 поединках, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом. За Шахтер бразилец выступал с 2013 по 2018 годы, проведя за "горняков" 156 поединков и отличившись 28 голами и 35 ассистами.

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