Італійська футбольна спільнота продовжує привертати увагу всього світу на напад Росії на нашу державу.

Сьогодні, 26 березня, в італійському місті Л’Аквіла відбудеться товариська зустріч між колишніми футболістами та італійськими селебріті, повідомляє il Centro.

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Мета поєдинку – зібрати гроші для дітей з України. Станом на 23 березня на нього було продано 2 тисячі квитків по 5 євро. До слова, команду футболістів буде представляти колишній гравець Шахтаря Франселіно Матузалем. Окрім того, у благодійній зустрічі зіграють екс-футболісти Мілана Марко Амелія та Джузеппе Панкаро, а також колишній захисник Роми Крістіан Пануччі.

Також під час матчу проведуть аукціон, на якому серед іншого буде запропоновано футболку Роберто Баджо з його автографом.

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