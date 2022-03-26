Динамо U-19 провело спаринг у Румунії – за грою спостерігав Луческу
13:05 - Читать на русском
Молодіжка Динамо продовжує підготовку до матчу Юнаької ліги УЄФА.
Матч скасовано
Динамо U-19 у Румунії провело першу товариську гру після початку війни України з Росією, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер жунраліст Емануель Рошу.
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Суперником киян стала Уніря Констанца. Цікаво, що за поєдинком особисто спостерігав головний тренер Динамо Мірча Луческу.
Нагадаємо, Динамо U-19 готується до матчу Юнацької ліги УЄФА проти Спортінга, який має відбутися у Румунії 6 квітня.
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