Итальянское футбольное сообщество продолжает привлекать внимание всего мира на нападение России на наше государство.

Сегодня, 26 марта, в итальянском городе Л'Аквила состоится товарищеская встреча между бывшими футболистами и итальянскими селебритами, сообщает il Centro.

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Цель поединка – собрать деньги для детей из Украины. На 23 марта на него было продано 2 тысячи билетов по 5 евро. К слову, команду футболистов будет представлять бывший игрок Шахтера Франселино Матузалем. Кроме того, в благотворительной встрече сыграют экс-футболисты Милана Марко Амелия и Джузеппе Панкаро, а также бывший защитник Ромы Кристиан Пануччи.

Также во время матча проведут аукцион, на котором среди прочего будет предложена футболка Роберто Баджо с его автографом.

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