Хав'єр Пасторе підписав контракт із СК Катар. Але – лише на півроку.

Після відходу з Ельче колишній півзахисник збірної Аргентини Хав'єр Пасторе недовго залишався без клубу. Завдяки своєму гучному імені він підписав контракт із СК Катар до літа 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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У новій команді Пасторе гратиме у футболці з сьомим номером.

Минулого сезону у складі Ельче Ель Флако зіграв лише 15 матчів. Цього сезону Пасторе провів на полі лише 4 хвилини.

Раніше Пасторе виступав за Уракан, Палермо, ПСЖ та Рому.

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