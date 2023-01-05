Як інформує офіційний сайт Баварії, 32-річний Блінд уклав угодну з мюнхенським клубом до кінця поточного сезону. Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич натякнув на те, що універсалізм гравця став одним із чинників його підписання.

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"Ми раді, що Дейлі приєднався до нашої команди. Дейлі – універсальний захисник, здатний зіграти як на лівому фланзі, так і в центрі. Він має великий міжнародний досвід і лідерські якості. Я впевнений, що він нам допоможе", – зазначив директор.

Сам Блінд сказав: "Я не можу дочекатися, щоб зіграти за Баварію. Наближається найважливіша частина сезону, на кону якої стоять титули. Такий клуб, як Баварія, може виграти будь-який трофей. Бажання здобути трофеї було ключовим у моєму рішенні. Я сподіваюся, що зможу поділитися своїм досвідом, щоб допомогти команді".

Раніше 32-річний Дейлі Блінд виступав за Гронінген, Аякс та Манчестер Юнайтед. Нещодавно захисник став вільним агентом, розірвавши угоду з амстердамським клубом. За національну збірну Нідерландів Блінд зіграв 99 матчів, забив 3 голи (на ЧС-2022 – 5 поєдинків, 1 гол, 1 асист).