Аргентинець здав позитивну допінг-пробу в жовтні минулого року, коли ще виступав за Севілью. Папу Гомеса дискваліфікували на два роки. Він подав апеляцію, але її було відхилено, а покарання залишилося незмінним.

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Як повідомляє Relevo, 36-річний півзахисник спробує ще раз оскаржити дискваліфікацію. Якщо санкція не буде зменшена, то аргентинець розгляне варіант з завершенням кар'єри. Папу Гомес розуміє, що в його віці дуже важко повернутися в професіональний футбол на найвищий рівень.

Нагадаємо, що аргентинець в сезоні 2013/14 виступав за харківський Металіст. Папу Гомес також виступав за Аталанту та Севілью. У складі збірної Аргентини він вигравав титул чемпіона світу у 2022 році.

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