Аргентинец сдал положительную допинг-пробу в октябре прошлого года, когда еще выступал за Севилью. Папу Гомеса дисквалифицировали на два года. Он подал апелляцию, но она была отклонена, а наказание осталось неизменным.

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Как сообщает Relevo, 36-летний полузащитник попытается еще раз оспорить дисквалификацию. Если санкция не будет уменьшена, то аргентинец рассмотрит вариант с завершением карьеры. Папу Гомес понимает, что в его возрасте очень трудно вернуться в профессиональный футбол на самый высокий уровень.

Напомним, что аргентинец в сезоне 2013/14 выступал за харьковский Металлист. Папу Гомес также выступал за Аталанту и Севилью. В составе сборной Аргентины он выигрывал титул чемпиона мира в 2022 году.

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