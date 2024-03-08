Півзахисник Монци Алехандро Папу Гомес не зміг довести, що його несправедливо відсторонили від футболу.

Колишній легіонер харківського Металіста став гравцем Монци минулої осені, але встиг лише двічі вийти на заміну. В жовтні 2023-го його дискваліфікували на два роки через порушення антидопінгових правил. Пробу взяли, коли аргентинець ще виступав за Севілью.

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Гомес вирішив подавати апеляцію. Відповідні органи розглянули протест, але залишили покарання без змін. Про це повідомив головний тренер Монци на прес-конференції перед матчем Серії А проти Дженоа, інформує Goal.

Клуб залишив за собою право оцінювати подальші процедурні кроки. Вочевидь йдеться про статус контракту Папу Гомеса. Він підписував угоду до кінця нинішнього сезону, але не виключено, що Монца захоче розірвати контракт достроково, щоб не платити зарплату.